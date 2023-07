Bijna vijftig doden bij ernstig verkeersongeval in Kenia

In geen tijd nodige geld ingezameld: vernield monument voor overleden kankerpa­tiën­ten in Nederland wordt herbouwd

Het monument voor overleden kankerpatiënten in het Nederlandse Dronten dat onlangs werd vernield, wordt herbouwd. Het wordt zo veel mogelijk in originele staat hersteld, inclusief de namen van de overledenen, meldt de Nederlandse organisatie KWF Kankerbestrijding vandaag. Dat is besloten na overleg tussen KWF, de gemeente Dronten en Staatsbosbeheer.