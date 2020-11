“Bijna perfecte misdaad”: Openbaar Ministerie eist levenslang voor Fransman die zijn vrouw vermoordde en iedereen beloog

Nederland­se politie onderzoekt tien incidenten door mogelijke ‘pedojagers’

20 november Politie in Nederland onderzoekt verschillende incidenten van bedreiging, vernieling en mishandeling waarbij mogelijk ‘pedojagers’ betrokken zijn. De afgelopen maanden vonden negen incidenten plaats in Emmen en één in Assen, twee steden in de noordoostelijke provincie Drenthe. De politie vermoedt dat het hier om ‘pedojagers’ gaat en roept het op deze manier voor eigen rechter spelen een halt toe.