“Bijna perfecte misdaad”: Fransman die echtgenote vermoordde en iedereen beloog krijgt 25 jaar cel

Jonathann Daval (36) krijgt 25 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote Alexia in 2017. De toen 29-jarige vrouw verdween twee jaar geleden toen ze was gaan joggen. In de Franse media verspreidde Daval aanvankelijk dat hij hoopte dat de moordenaar snel gevonden zou worden, maar na drie maanden speurwerk bleek de man zelf de dader te zijn.

De 36-jarige Jonathann Daval hoorde het vonnis van het hof van assisen schijnbaar onbewogen aan. Hij had wel spijt betuigd terwijl hij keek naar de ouders van het slachtoffer. Het openbaar ministerie had eerder op de dag levenslang geëist tegen de man. Het proces voor het hof van assisen in Haute-Saône verliep zeer gemediatiseerd. Daval had eerder bekend zijn vrouw te hebben doodgeslagen, waarna hij haar lichaam in een bos verbrandde. Hij had haar in eerste instantie als vermist opgegeven. Volgens hem was ze gaan hardlopen en was ze nooit teruggekomen. De zaak zorgde voor geschokte reacties in Frankrijk

Alexia Daval verdween op 28 oktober 2017 tijdens het joggen. Haar echtgenoot Jonathann verwittigde enkele uren later de politie. Niet lang daarna werd het verkoolde lichaam van de jonge vrouw in een bos in het Oost-Franse Gray teruggevonden, ver weg van haar gewoonlijke parcours. De autopsie wees uit dat ze werd gewurgd.

Jonathann stortte helemaal in voor de camera’s van de Franse pers. Hij noemde Alexia zijn “grootste steun”. Zonder haar kon hij niet leven. Ook van zijn schoonouders Isabella en Jean-Pierre Fouillot kreeg hij ontzettend veel steun. De verbazing was groot toen Jonathann enkele maanden later werd aangehouden. Aanvankelijk ontkende hij de moord, maar uiteindelijk bekende hij toch. Hij gaf toe dat hij haar vermoordde, maar zegt dat dat "per ongeluk" gebeurde.

In de jaren nadien veranderde Jonathann nog verschillende keren zijn versie van de feiten. Hij betichtte zelfs zijn schoonbroer, maar kwam daar snel op terug. In juni 2019 gaf hij voor het eerst ook toe dat hij haar lichaam in brand gestoken had.

Het openbaar ministerie eiste vandaag voor het hof van assisen in Haute-Saône een levenslange gevangenisstraf voor Daval. De man pleegde "de bijna perfecte misdaad", zei procureur Emmanuel Dupic. "Ik geloof dat hij haar vermoordde omdat Alexia hem wilde verlaten, zo simpel is het", klonk het. De jonge vrouw zou de avond voor het drama aan haar echtgenoot hebben verteld dat ze de relatie wilde beëindigen.

De moord op Alexia Daval veroorzaakt heel wat opschudding in Frankrijk. In verschillende steden werden wakes en herdenkingen georganiseerd. In november 2017 liepen bijna 10.000 mensen in de woonplaats van het echtpaar mee in een stille tocht voor de hardloopster. Onder hen de hevig geëmotioneerde weduwnaar. Hij werd twee maanden later aangehouden als verdachte en bekende haar te hebben geslagen en gewurgd. Afgelopen juni bekende hij dus ook haar te hebben verbrand.

