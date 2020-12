Bijna honderd gezinnen dakloos na grote brand in Paraguay

Drugs Megalading cocaïne ontdekt in Paraguay na gouden tip uit België

21 oktober In Paraguay heeft de politie een megalading cocaïne ontdekt in containers met steenkool die via enkele tussenstops naar Israël zouden reizen. De drugs waren wellicht bestemd voor ons land. Een voormalige directeur van de openbare televisie in Paraguay is gearresteerd. De politie kwam de lading op het spoor dankzij een gouden tip uit ons land.