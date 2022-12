Bijna helft van skipistes in Franse, Oostenrijkse en Italiaanse bergen is dicht: waar kun je wel nog skiën? En kun je je geld terugkrijgen?

Bijna de helft van de skigebieden in Italië, Oostenrijk en Frankrijk is gesloten wegens te weinig sneeuw door de zachte temperaturen. Kan je je geld terugkrijgen als de skipiste gesloten is? En waar kun je wel nog skiën deze vakantie? Onze weerman Frank Duboccage blikt vooruit.

Verschillende skiërs zien hun vakantie in het water vallen. Veel skipistes in de Franse, Oostenrijkse en Italiaanse bergen zijn gesloten door de zachte temperaturen. In heel Frankrijk kun je op amper 4.602 kilometer piste skiën, in totaal is ongeveer 3.873 kilometer piste dicht in de lagergelegen gebieden. In Oostenrijk is ongeveer een derde van de pistes dicht, in Italië een kwart.

Een reis kosteloos annuleren of omboeken, kan bijna enkel als je een ‘sneeuwgarantie’ hebt afgesloten. “Dat hangt vaak af van het aantal pistes dat open is. Als minder dan 20 procent van de pistes open is een week voor vertrek, dan hebben mensen bij ons de kans om hun reis om te boeken of kosteloos te annuleren”, zegt Tim Van Den Bergh van Sunweb Group.

Een reis omboeken zonder een sneeuwgarantie kan niet zomaar. In veel gevallen moeten klanten dan een boete betalen. Die loopt op als je vakantie dichterbij komt. De meeste annulatieverzekeringen dekken dergelijke situaties niet. Ook je skipas krijg je vaak enkel terugbetaald, als het volledige skigebied dicht is.

KIJK. Kan ik mijn geld terugkrijgen als ik een skivakantie heb geboekt?

Waar kun je wel skiën?

“Overmorgen en morgen ligt er nog een beetje sneeuw in de lagergelegen skigebieden (lager dan tweeduizend meter hoogte, nvdr.). Ik maak me zorgen over dit weekend, inclusief maandag. Het wordt heel zacht: 8 graden op ongeveer tweeduizend meter hoogte”, zegt VTM-weerman Frank Duboccage. “Het zal er niet vriezen. Als het vriest, kun je nog sneeuwkanonnen gebruiken. Maar dat is dus niet het geval. Ik vrees dat er nog skipistes gesloten zullen worden. Het is al drie dagen aan een stuk dat de temperatuur positief blijft.”

Volgens Duboccage kun je wel naar gebieden hoger dan tweeduizend meter gaan om te skiën. “Boven 2.000 meter ligt er genoeg sneeuw”, klinkt het. “Als je hoger gaat, heb je garantie op betere skimogelijkheden. Het zal er wel drukker zijn, want ik vrees dat iedereen in deze gebieden zal skiën.”

De weerman vreest dat skiën in de kerstvakantie iets is wat we stilaan uit ons hoofd moeten zetten. “Als je kijkt op langere termijn, dan zal je zien dat we de dramatische toestanden van nu meer en meer zullen meemaken. De komende jaren zal het meestal veel te zacht zijn voor de lagergelegen skigebieden”, besluit Duboccage.

Volledig scherm Veel skipistes zijn gesloten. © AFP