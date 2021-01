Bijna een half miljoen mensen overleden afgelopen 20 jaar door extreme weersomstandigheden

Protest tegen avondklok in Nederland ontspoort: betogers steken teststraat in brand, jongeren keren zich tegen politie

24 januari De Nederlandse gemeente Urk, politie en het openbaar ministerie laten weten "zeer verontwaardigd te zijn over de gebeurtenissen" van gisterenavond in de gemeente. "Vanavond was een groep relschoppers actief die de rust op Urk verstoorde. Met een gedrag waar geen woorden aan kunnen worden gegeven. Van het gooien van vuurwerk en stenen tot aan het vernielen van politieauto's en met als dieptepunt het in de brand steken van de testlocatie", schrijven ze in een persbericht. Ook op een aantal andere plekken in Nederland was het onrustig, in totaal werden zestien mensen aangehouden. Gisteren was bij onze noorderburen voor het eerst de avondklok van kracht.