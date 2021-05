Bijna-botsing: vliegtuigramp boven Congo maar nipt vermeden

In het Congolese luchtruim, boven de zuidoostelijke stad Lubumbashi, is afgelopen woensdag nipt een vliegramp vermeden. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van een vlammende brief van de Congolese minister van Transport.

Een vliegtuig van Ethiopian Airlines en een vliegtuig van TAP Air Portugal zijn op 19 mei gevaarlijk dicht bij elkaar gevlogen, "vanwege een tekort aan communicatie tussen de bemanningen en de luchthaven van Lubumbashi", zo is te lezen in de brief van Congolees minister van Transport Cherubin Okende Senga. Die is gericht aan de directeur van de luchtvaartregie RVA (Régie des Voies Aériennes de la République Démocratique du Congo, red.).

‘Heel groot risico op een ramp’

"Ik beschik over zeer alarmerende informatie, die wijst op een heel groot risico op een ramp in ons luchtruim", schrijft Okende. "Er is woensdag net een botsing vermeden op het kruispunt van twee luchtroutes."

Het vliegtuig van Ethiopian Airlines was onderweg tussen Addis Abeba en de Namibische hoofdstad Windhoek, de TAP-vlucht tussen Maputo (Mozambique) en Lissabon. “Die routes komen samen op Lubumbashi”, klinkt het. “De twee toestellen waren al in de niet-scheidingszone binnen 10 minuten. Op dat moment was het aan de RVA om veelvuldig de positie en snelheid te bepalen met behulp van navigatiehulpmiddelen”, aldus de minister. “Maar toen bleek dat de zendmasten van Kalemie en Kamina uitgevallen waren, terwijl de luistercondities van CCR van Lubumbashi zeer gebrekkig waren.”

Verslag

De minister maakt zich zorgen over "de ernst van de feiten" en "het risico op een ramp", en eist daarom "zonder verder uitstel" een uitgebreid verslag over het incident, en een gedetailleerd rapport over de hele situatie van het Congolese luchtruim.

Het is niet meteen duidelijk hoeveel passagiers en bemanningsleden er aan boord van de twee vliegtuigen waren op het moment van de bijna-botsing.

