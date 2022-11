Bijna alle huishoudens in Kiev hebben weer stroom

Hulpverle­ners werken in het donker en liften werken niet: 13-jarige zwaargewon­de patiënt wordt op brancard trap opgedragen in Cherson

De 13-jarige Artur Voblikov is zwaargewond geraakt bij een Russische aanval in Cherson. Zijn hand werd afgerukt tijdens een ontploffing. De jongen wordt verzorgd in het ziekenhuis. Maar het is er donker. De stroom is op veel plaatsen uitgevallen nadat energievoorzieningen werden geraakt.

25 november