Bijna alle bosbranden in Turkije onder controle, ellende in Bodrum en Marmaris nog niet voorbij

Branden houden aan: toeristen geëvacu­eerd uit Italiaanse Pescara, delen Rodos zonder stroom

6:19 In grote delen van het Griekse eiland Rodos is de stroom uitgevallen door uit de hand gelopen natuurbranden. Meerdere plekken op het populaire vakantie-eiland met zijn ruim 100.000 inwoners zijn ontruimd, melden Griekse media. Zowel bewoners als toeristen moesten een veilig heenkomen zoeken. Ook in het zuiden van Italië zijn honderden mensen, onder wie toeristen, geëvacueerd.