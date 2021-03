Bijna 900 huizen onbewoonbaar na aardbevingen in Griekenland

Cyprus opent deuren voor gevacci­neer­de Britse toeristen

5 maart Cyprus wil Britten die gevaccineerd zijn, vanaf 1 mei toelaten om er op vakantie te komen. Het eiland in de Middellandse Zee wil het toeristenverkeer snel weer op gang laten komen, omdat het er in economisch opzicht in grote mate afhankelijk van is.