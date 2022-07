Bijna 900.000 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd in Duitsland

Populaire rechtse krant New York Post stopt met steun aan Donald Trump: “Hij is onwaardig om het land te leiden”

Een van de favoriete kranten van Donald Trump, ‘The New York Post’, zegt dat Trump “het niet waard is om opnieuw de president van de VS te zijn”. Deze woorden zijn misschien wel de sterkste kritiek van de tabloid op Trump tot nu toe.

24 juli