Bijna 90 procent van inwoners Chinese provincie raakte besmet met coronavirus

INTERVIEW. Marc Van Ranst over hoe corona, griep en RSV aan te pakken: "Mensen zijn vergeten wat een verkoud­heid is”

De voorbije weken zette het trio corona, griep en RSV onze zorg onder druk. Wat mogen we, nu de scholen heropenen en we terug gaan werken, de komende weken en maanden verwachten? En komen er nog nieuwe maatregelen? Viroloog Marc Van Ranst is er vrij gerust in: “Ik verwacht geen gezondheidsinfarct, dankzij mensen die instinctief simpele voorzorgen nemen. En dat we immuniteit zouden kwijtgespeeld zijn door de maatregelen, is zever.”

8 januari