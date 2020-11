Bijna 90.000 klachten over seksueel misbruik scouting VS

Verenigde Staten Witte Huis geeft toe: Trump kreeg geen telefoon­tje van scoutslei­ding om hem te felicite­ren met "beste speech ooit"

4 augustus Witte Huis-woordvoerder Sarah Huckabee Sanders heeft toegegeven dat president Trump inderdaad geen telefoontje heeft ontvangen van de leiding van de Boy Scouts of America. Trump had in een interview met de Wall Street Journal opgeschept dat de scouts hem opgebeld hadden om hem te feliciteren met de "beste speech ooit" die hij had gegeven op hun jamboree.