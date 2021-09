Bijna 800 mensen geëvacueerd vanwege bosbrand in Zuid-Spanje

Bijna achthonderd mensen zijn in het zuidwesten van Spanje geëvacueerd wegens een bosbrand. Meerdere wegen in de omgeving zijn afgesloten. De brand begon woensdagavond rond 21.30 uur, en heeft inmiddels circa 2.000 hectare dichte bossen in het Sierra Bermeja-gebied verwoest.

In totaal zijn 779 mensen geëvacueerd. Het gros woonde in vier gemeenschappen in de Zuid-Spaanse plaats Estepona in de provincie Malaga. Die stad is vooral populair bij Britse pensionado’s en vakantievierders.

Een getuige vertelde tegen persbureau Reuters dat er grote rookwolken te zien waren boven de bossen. Zo'n 250 brandweermensen zijn momenteel in touw om het vuur te blussen, geholpen door 29 vliegtuigen en helikopters, meldt de regionale overheid. De brand is nog niet onder controle. Dat komt volgens de overheid onder meer omdat het geografisch een lastig gebied is, met steile heuvels en een sterke westenwind.

Aangestoken?

José Gracia Urbano, de burgemeester van Estepona, zei dat onderzoekers het voor mogelijk houden dat de brand is aangestoken, aangezien hij op twee verschillende plekken begon. “Het is heel verdacht”, luidt het.

Sinds eind augustus hebben branden in Spanje 74.260 hectare in de as gelegd. Dat is meer dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar, maar nog altijd minder dan de 190.000 hectare die werd verwoest in 2012, het ergste jaar van het afgelopen decennium.