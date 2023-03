Bijna 700 vluchten geschrapt door nieuwe stakingen op Duitse luchthavens

Voorlopige prognose: BoerBurger­Be­we­ging op minstens 16 senaatsze­tels, combinatie GroenLinks-Pv­dA blijft steken op 15 stuks

De overwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB) na de provinciale verkiezingen in Nederland blijkt nog groter dan gedacht. Een nieuwe voorlopige prognose van de Verkiezingsdienst van het persbureau ANP brengt de partij van Caroline van der Plas op zestien zetels in de Eerste Kamer. Mogelijk worden dat er zelfs nog zeventien. Daarmee is de BBB vanuit het niets de grootste: de combinatie GroenLinks-PvdA blijft voorlopig op vijftien zetels steken, één zetel winst.