Bijna 70 miljoen euro geeft Poetin uit aan zijn gepantserde trein met fitness, Turks bad en schoonheidssalon: zo ziet het eruit

UPDATE Nog nooit zo warm op aarde voor tweede dag op rij: “Dit is zeker niet het laatste dag-, maand- of jaarrecord dat we gaan breken”

Nog nooit hebben we een gemiddelde temperatuur op aarde gemeten die zo hoog was als op maandag. Althans tot dinsdag. Want gisteren werd voor de tweede dag op rij het record gebroken. Wetenschappers zagen een temperatuur van maar liefst 17.18 °C, dat is een hele graad meer dan wat normaal is. Daar blijft het waarschijnlijk niet bij volgens wetenschappers, want de piek van de zomermaanden moet nog volgen.