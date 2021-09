Bijna 600 werknemers van United Airlines ontslagen omdat ze coronavaccin weigerden

Meer dan 99 procent van de werknemers heeft zich laten inenten tegen het virus. "Dit is een historische prestatie voor onze maatschappij en onze werknemers", aldus topmannen Scott Kirby en Brett Hart. "Onze beweegreden om de vaccinatie verplicht te maken was eenvoudig: alle mensen veilig te houden.”

United Airlines investeert in supersonisch vliegen

Minder dan 3 procent van de 67.000 Amerikaanse werknemers van het bedrijf heeft religieuze of medische vrijstellingen aangevraagd om zich niet te laten vaccineren. Wie om medische redenen niet gevaccineerd is, wordt vanaf 2 oktober met onbetaald verlof gestuurd.

593 vaccinweigeraars

In totaal worden 593 vaccinweigeraars uit het bedrijf gezet, tenzij ze nog van gedacht veranderen. Volgens het bedrijf zal dat geen gevolgen hebben voor de activiteiten van de luchtvaartmaatschappij.

United Airlines is de enige grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die vaccinatie verplicht voor werknemers. Delta Air Lines is vanaf 1 november wel van plan elke maand een toeslag van 200 dollar in rekening te brengen voor niet-gevaccineerde werknemers.