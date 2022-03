Bijna 500 migranten onderschept bij poging Kanaal over te steken

Showbizz Michel Van den Brande helpt ‘The Sky is the Li­mit’-collega Dave om terug te keren uit Oekraïne: “Z'n leven was in gevaar”

Matrassenkoning Dave Wauwermans (53) en z'n gezin zijn veilig op weg naar België. De ondernemer zat de voorbije weken met z’n vrouw Kristina (40) en dochtertje Arnella (5) vast in Oekraïne, en schakelde de hulp in van Kontrimo-bedrijfsleider en ‘The Sky is the Limit’-collega Michel Van den Brande (61) om weer thuis te raken. Die laatste reed van Blankenberge naar het Poolse Krakau - ruim 1.300 kilometer - om het gezin op te wachten en weer naar België te brengen. “We hebben doodsangsten uitgestaan.”

27 maart