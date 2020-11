Bijna 400 arrestaties tijdens Europese actie tegen kinderhandel: minstens 61 mogelijke slachtoffers geïdentificeerd

Als Trump snel jubelt, wil dat niks zeggen. Als hij zwijgt wél: waar moet u zeker op letten, en waaruit trekt u beter geen conclusies tijdens de verkie­zings­nacht?

3 november De kans dat we tegen morgenochtend al weten wie het voor het zeggen krijgt in de VS, is klein. Door het stemmen per brief kunnen de tellingen dagen duren en zullen de eerste resultaten heel voorbarig zijn. Voor wie toch van plan is om een nachtje door te steken, sommen we op met welke tekenen u absoluut geen rekening moet houden - en in welke u wel een aanwijzing mag zien.