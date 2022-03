Bijna 400 Afghaanse burgers gedood sinds machtsovername Taliban

IN KAART. Russen proberen delen van Oekraïne in te nemen, maar hoe groot is Oekraïne precies?

De Russische opmars in Oekraïne is volop aan de gang. Met bombardementen en raketaanvallen probeert president Vladimir Poetin de ene Oekraïense stad na de andere onder Russische controle te brengen. Toch botsen de Russen op hevig verzet van de Oekraïense strijdkrachten. Indien Poetin – die volgens Amerikaanse autoriteiten al 90 procent van zijn troepen naar Oekraïne heeft gestuurd – het hele land wil overnemen, zal dat ongetwijfeld nog veel tijd en mankracht in beslag nemen. Zo is Oekraïne met zijn 603.548 km² het grootste Europese land na Rusland.

17:28