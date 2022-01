Bijna 35.000 positieve coronatests in Nederland, met afstand nieuw dagrecord. Volgende week beslist overheid of harde lockdown wordt verlengd

Het aantal coronagevallen schiet ook in Nederland verder omhoog, ondanks de harde lockdown die daar nog steeds van kracht is. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend werden liefst 34.954 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd, met afstand het hoogste dagcijfer ooit. Het is überhaupt de eerste keer in het land dat er in een dag tijd meer dan 25.000 nieuwe gevallen zijn gemeld.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.



Donderdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse evenknie van gezondheidsinstituut Sciensano, ongeveer 24.700 positieve tests. Dat was meteen het oude record, maar het cijfer viel toen wel lager uit door een storing. Niet alle bevestigde besmettingen waren goed geregistreerd. Daardoor was al bekend dat het cijfer van vrijdag hoger zou uitvallen.

Bekijk ook: de coronamaatregelen in Nederland veroorzaken een massale toestroom van Nederlanders naar Antwerpen

Omikronvariant

De snelle stijging werd al verwacht. De omikronvariant van het coronavirus komt nu ook in Nederland het meest voor en heeft de deltavariant verdrongen.



De nieuwe versie van het virus is besmettelijker, maar mensen worden er mogelijk minder ziek van. Toch zou de nieuwe golf over een paar weken ook kunnen leiden tot meer ziekenhuisopnames, vrezen experten, omdat door de exponentiële stijging in besmettingen de kracht van de grote getallen speelt: al is het percentage mensen dat naar het ziekenhuis moet na een besmetting lager dan bij delta, een golf van besmettingen zal dan nog steeds voor een grote toename in ziekenhuisopnames zorgen.

Zover is het gelukkig nog niet gekomen. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen blijft voorlopig nog altijd afnemen. Het aantal sterfgevallen stijgt ook nog niet. In de afgelopen week zijn in totaal 141 sterfgevallen gemeld, gemiddeld zo’n twintig per dag. Dat is het laagste niveau sinds 5 november.

Quote Ik denk dat we straks conclude­ren dat de harde lockdown van december de verstandi­ge keuze was. Hugo de Jonge, demissionair Nederlands minister van Volksgezondheid

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen stijgt wel en snel. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM in totaal 150.409 nieuwe gevallen, gemiddeld 21.487 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 6 december. Het totaal over de afgelopen week ligt zo’n 63 procent hoger dan de som over de zeven dagen ervoor. Dat is de snelste stijging op weekbasis sinds 18 juli.

Hard ingegrepen

Vanwege de opkomst van omikron voerde het Nederlandse kabinet vorige maand zeer strenge nieuwe beperkingen in. Zo zijn onder meer de niet-essentiële winkels en de horeca dicht, en dat nog zeker tot 14 januari. Daarmee heeft Nederland veel harder ingegrepen dan buurlanden. Op een persconferentie volgende week wordt duidelijk of de overheid die maatregelen verlengt.

Volledig scherm Hugo de Jonge, demissionair Nederlands minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de inloop van de ministerraad vrijdag. © ANP

Voorzichtigheid

Na zijn laatste ministerraad als ‘chef corona’ temperde de Nederlandse minister Hugo de Jonge (CDA) vrijdag alvast de verwachtingen rond het lockdownbesluit van volgende week.

“Ik denk dat we straks concluderen dat de harde lockdown van december de verstandige keuze was”, zei De Jonge na afloop van de vergadering. “In landen waar de regels minder streng waren, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, kampen ze nu met aantallen ziekenhuisopnames die vertaald naar onze situatie vier keer zo hoog zijn als nu. In Nederland zou je dan 600 nieuwe coronapatiënten per dag hebben. Dat kan de zorg helemaal niet aan.” Onze noorderburen hebben in vergelijking met ons land de helft minder bedden op intensieve zorgen.

De Jonge wilde niet vooruitlopen op het besluit, maar stelde dus dat voorzichtigheid geboden is. “Het hoge aantal infecties zal tot een toename leiden van het aantal patiënten, maar je weet niet precies hoeveel. Het is niet hetzelfde als bij eerdere golven, daar zit onzekerheid. Dus je moet behoedzaam kijken naar wat kan.”

Volledig scherm Beeld uit een vaccinatiecentrum in Rotterdam. © ANP

Een bron binnen het Nederlandse Outbreak Management Team, te vergelijken met onze expertengroep GEMS, stelde na overleg vrijdagochtend ook dat het beeld niet eenvoudig is, met enerzijds hoge infectie-aantallen en anderzijds berichten over de minder ziekmakende omikronvariant. De experts zullen de komende dagen nodig hebben om een beter beeld te krijgen van alle gegevens, zodat woensdag een degelijk advies aan het kabinet gegeven kan worden.

Booster

Intussen zet Nederland hard in op het boosteren, en dat is eraan te merken. Het land is bezig aan een snelle opmars op de ranglijst van de boostercampagnes in Europa. Bijna 40 procent van alle volwassenen heeft inmiddels een derde prik gekregen in Nederland, goed voor een twaalfde plek. In de afgelopen dagen zijn onder meer Noorwegen en Portugal ingehaald. België staat in de lijst op plaats zes.

BEKIJK OOK: