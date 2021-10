Bijna 300 migranten gered op de Middellandse Zee

Artsen zonder Grenzen heeft 296 mensen opgepikt op de Middellandse Zee. Ze krijgen nu medische bijstand, meldt de hulporganisatie zondag via Twitter. Intussen is er in het zuiden van Italië sprake van een ‘hotspot’ waar vele migranten samentroepen.

Het schip Geo Barents haalde bij meerdere reddingsoperaties de vluchtelingen en migranten aan boord, onder hen veel vrouwen en kinderen. Ze krijgen medische en psychologische zorgen toegediend. Ze poogden Europa te bereiken aan boord van houten of rubberen boten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Alarm Phone

De organisatie Alarm Phone - een hulplijn waar migranten naar kunnen bellen - liet eveneens zondag weten dat twee boten met in totaal zowat 120 opvarenden zich in nood bevonden. Een van die vaartuigen bevond zich in de Maltese zoek- en reddingszone. Alarm Phone verwittigt de kustwacht wanneer het oproepen ontvangt.

‘Migrantenhotspot’

Volgens de Italiaanse media is er in het uiterste zuiden van Italië intussen sprake van een nieuwe ‘hotspot’. Aan de Calabrische kust nabij de kuststad Roccella Ionica en andere gemeenten zouden al in totaal zowat 7.000 migranten gearriveerd zijn. Dat zijn er volgens de krant La Repubblica drie keer meer dan vorig jaar.

Het gaat vaak om Afghanen, zegt de topvrouw van het lokale Rode Kruis aan de zender Rainnews 24. Het zou om mensen gaan die een nieuwe route via Egypte of Turkije verkiezen boven die via het Italiaanse eiland Lampedusa, omdat ze op die route riskeren gevangengenomen te worden door de Libische kustwacht. Volgens het Italiaanse persbureau Ansa arriveerden zowat 330 migranten zaterdag met een vissersboot in Roccella Ionica. Maar de lokale autoriteiten kunnen de toevloed niet aan wegens capaciteitsgebrek. In de media wordt al gewag gemaakt van het ‘nieuwe Lampedusa’.