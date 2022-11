Het was de bedoeling om de hele dag geen enkele privévlucht vanop Schiphol te laten opstijgen, zo verduidelijkte een woordvoerder van de activisten aan het Nederlandse persbureau ANP. De actievoerders zijn bezorgd over de klimaatcrisis en willen dat de luchthaven verduurzaamt. “Schiphol moet fors krimpen. Het is niet logisch dat elke dag nog zoveel privévluchten vertrekken vanaf de luchthaven.”

Sommige klimaatactivisten hadden zich vastgeketend aan de privéjets. Een speciale eenheid van de Nederlandse Koninklijke Marechaussee werd ingezet op Schiphol-Oost. Tegen 19 uur waren ongeveer 200 demonstranten gearresteerd. Ze werden met bussen overgebracht naar detentieruimtes op Schiphol zelf.

In een reactie laten Extinction Rebellion en Greenpeace weten dat ze zijn “geschrokken van het onnodige geweld van de speciale eenheid van de politie bij onze actie. Er is minimaal één persoon behandeld aan een hoofdwond, door ambulancepersoneel, nadat die hardhandig van de fiets is getrokken.” De actiegroepen vinden dat de burgemeester de politie moet “terugfluiten”.

Privéjets vliegen van en naar Schiphol vanaf een eigen landingsbaan. De actievoerders verzamelden zaterdagochtend in het aangrenzende Amsterdamse Bos met spandoeken en vlaggen. Daarop stonden teksten als “SOS voor het klimaat” en “Vluchten kan niet meer”.

Een andere groep kwam tegelijkertijd vanaf de andere kant met fietsen bij het vliegveld aan. Volgens RTL Nieuws werden daarbij de hekken op de parking van Schiphol opengeknipt. “Natuurlijk zijn die hekken niet tien meter hoog, maar het geeft wel te denken dat deze activisten in een mum van tijd het hek eruit gezaagd hebben en in groten getale het platform opgestormd zijn”, stelt een politiewoordvoerder.

Ruim honderd demonstranten hielden intussen ook een luidruchtige ‘zitactie’ in het winkelcentrum van de luchthaven. Met trommels en triangels maakten ze hun boodschap duidelijk: meer treinen, minder vliegtuigen. “We are unstoppable, another world is possible”, viel er te horen. Ze eisten ook “climate justice”. Sympathisanten klapten intussen mee.

Aan de actie deden ook buurtbewoners van de luchthaven in Rotterdam mee. Zij hielden een handtekeningenactie tegen de groeiplannen. Ze vrezen een slechter leefklimaat door meer geluidsoverlast, meer uitstoot van ongezonde stoffen en minder nachtrust.

De beveiliging van Schiphol liet de actievoerders in Schiphol Plaza lange tijd met rust. Bewakers hielden op afstand een oogje in het zeil. De actie had geen impact op medische vluchten en ander vliegverkeer, zo stelde een woordvoerster van de luchthaven. Alleen privévluchten hadden er last van.

Uit cijfers van onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van Greenpeace blijkt dat er in de eerste negen maanden van dit jaar al meer privévluchten opstegen vanop Schiphol en Rotterdam dan in heel 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Volgens vluchtdata was ruim een derde van die vluchten korter dan 500 kilometer en bijna 11 procent zelfs korter dan 250 kilometer. De uitstoot per passagier is bij een privévlucht ongeveer vijf keer zo hoog als bij een lijnvlucht.

