Bijna 200 Chinezen besmet in tien dagen tijd: staatsmedia spreken van “zwaarste uitbraak sinds Wuhan”

Vandaag versoepe­len de coronare­gels: dit is wat er allemaal verandert

10:42 Vandaag gaat de derde fase van het ‘zomerplan’ in dat het Overlegcomité opstelde. Aan de voorwaarden is ruimschoots voldaan: zeker 70 procent van de volwassen Belgen moest minstens één keer gevaccineerd zijn en het aantal coronapatiënten op de afdelingen intensieve zorg moest onder de 500 liggen. Dit is wat er allemaal verandert.