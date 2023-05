“Bijna 2,8 miljoen aan steekpenningen gecasht”: voorzitter van Oekraïens Hooggerechtshof opgepakt in corruptiezaak

In Oekraïne is maandag de voorzitter van het Hooggerechtshof, Vsevolod Kniazev, gearresteerd wegens het ontvangen van een slordige 3 miljoen dollar (2,76 miljoen euro) aan steekpenningen. Dat meldt het nieuwsmedium ‘Ukrainska Pravda’ en is dinsdag op een persconferentie bevestigd door het Oekraïense anticorruptieagentschap.

De 43-jarige Kniazev zou het equivalent van bijna 2,8 miljoen euro in contanten hebben ontvangen. Het Nationale Anti-Corruptie Bureau van Oekraïne (NABU) deelde dinsdag een foto van bundels bankbiljetten op een zetel. Volgens Oekraïense media was het geld afkomstig van een oligarch die in Frankrijk woont.

NABU blijft karig met informatie. Het anticorruptieagentschap heeft het over “massale corruptie” bij “de leiders en rechters” van het hooggerechtshof. “Dringend onderzoek is aan de gang”, luidde het in een eerste verklaring.

Op een persconferentie later op de dag bevestigde het agentschap dat Kniazev is opgepakt. Er werd ook een tweede verdachte gearresteerd, maar over diens identiteit wil NABU vooralsnog niets kwijt. Volgens Oekraïense media zijn er in ieder geval ook invallen geweest bij andere rechters van het Hooggerechtshof.

Volledig scherm Beeld van een eerdere anticorruptieactie van NABU. © National Anti-Corruption Bureau of Ukraine

Het hoofd van het anticorruptieagentschap, Semen Krywonos, verzekerde dat het proces tegen de opgepakte opperrechter transparant zal zijn. “Er zijn steekpenningen, er is een motief, het feit is vastgesteld, er zijn specifieke personen geïdentificeerd”, zo zei hij. “De arrestatie van de opperrechter is de meest sensationele procedure sinds de oprichting van het agentschap in 2015", aldus nog Krywonos, die zelf pas sinds maart dit jaar aan het hoofd staat van de dienst.

Wijdverspreide corruptie was voor de Russische invasie in februari 2022 een van de voornaamste kritiekpunten van het westen op Oekraïne. In juni kreeg Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat van de Europese Unie, die daarvoor onder meer eist dat het land de corruptie fors bestrijdt. President Volodymyr Zelensky heeft herhaaldelijk beloofd het corruptieprobleem aan te pakken. Geregeld worden er mensen opgepakt.

