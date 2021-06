Bijna 2.000 coronabesmettingen in Schotland gelinkt aan EK voetbal

Honderden Nederlan­ders brengen coronavi­rus mee vanop vakantie in Spanje en Portugal

29 juni Opnieuw hebben honderden Nederlanders het coronavirus mee teruggenomen van hun zomervakantie. Zeker 400 mensen die in de afgelopen week positief zijn getest, waren in de twee weken ervoor in het buitenland. De kans is groot dat ze het virus daar hebben opgelopen.