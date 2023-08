Bijna 2.000 aanvallen op humanitaire hulpverleners vorig jaar

Fransen dumpen massaal huisdieren als ze op vakantie vertrekken: “Langs de kant van de weg of bij wegrestau­rant”

Franse dierenasielen slaan alarm over een toename van het aantal achtergelaten huisdieren. Elk jaar worden er ongeveer 100.000 huisdieren achtergelaten in Frankrijk. Het wordt nog erger in de zomer wanneer de Fransen op zomervakantie vertrekken en massaal hun huisdieren dumpen “langs de kant van de weg of bij een wegrestaurant”.