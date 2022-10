Bijna 1200 vierkante kilometer in Cherson-regio heroverd, volgens Oekraïne

Macron wil geen paniek in Frankrijk over brandstof­te­kor­ten in tankstati­ons

De Franse president Emmanuel Macron dringt er bij de Franse bevolking op aan niet in paniek te raken door de brandstoftekorten in Frankrijk die zijn ontstaan door stakingen bij olieraffinaderijen. In sommige regio’s van het land zijn pompstations daardoor volledig drooggevallen, met name rond Parijs en in het noorden van Frankrijk.

