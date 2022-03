Bijna 100 gewonden bij treinbotsing in Tunesië

Yulia (17) kon deze week nog nét de hel van Marioepol ontvluch­ten: “Onze tuin werd als massagraf gebruikt”

“Ik heb niks meer. Geen huis. Geen school. Geen contact met familie en vrienden. Geen persoonlijke spullen. We moesten kiezen tussen twee zelfmoordmissies: blijven of vluchten. We kozen voor dat laatste.” Haar woorden gaan door merg en been. De 17-jarige Yulia Karpenko kon amper vier dagen geleden ontsnappen aan de gruwel in Marioepol. Ze schuilde in het Drama Theater. Een dag na haar vertrek werd het gebombardeerd. “De dood is overal in de stad”, vertelt ze emotioneel.

20 maart