Bijna 100 bosbranden tijdens winters weekend in Griekenland

Roemeens raadslid duikt naakt op tijdens videoverga­de­ring, collega’s barsten in lachen uit

Een raadslid van de Roemeense socialistische partij PSD, Albert Caraian, werkt van thuis wanneer plots zijn camera aanspringt in een videovergadering. Daarop is te zien hoe hij naakt in zijn badkamer staat. Caraian probeert verschillende keren om de camera uit te krijgen. Bekijk hierboven de hele video.