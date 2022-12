Bijna 10.000 burgers gegijzeld door rebellen van ELN in Colombia

Studentes UGent zitten vast in Peru door onrust: “Terug­vlucht gemist, al 850 euro kwijt”

Heel wat Belgen zitten vast of ondervinden hinder tijdens het reizen in Peru, het Zuid-Amerikaanse land waar protesten zijn uitgebroken tegen de arrestatie van de afgezette president Pedro Castillo. Al 160 reizigers registreerden zich op het platform ‘Travellers Online’ van Buitenlandse Zaken. Vier studentes van de UGent zitten vast in de stad Arequipa. “We hebben onze terugvlucht naar België gemist. We zijn per persoon zo’n 850 euro kwijt.”

16 december