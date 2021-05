Bijna 1 op de 3 Australiërs wil zich niet laten vaccineren volgens peiling

De vaccinatiecampagne Down Under verloopt niet zo vlot als het land de epidemie onder de knoet kon houden. Volgens een recente enquête van twee Australische kranten zou bijna één op de drie nog niet gevaccineerde Australiërs zelfs aangeven dat het onwaarschijnlijk is dat zij zich zullen laten vaccineren. Dat is meer dan in februari en in september uit peilingen van Ipsos bleek en komt onder meer doordat het gevoel van hoogdringendheid ontbreekt bij de Aussies. Vaccinatie lijkt hen niet meteen noodzakelijk omdat de besmettingscijfers laag zijn in hun land met zo’n 26 miljoen inwoners. Ze vrezen eigenlijkj meer de eventuele bijwerkingen van de vaccins dan Covid-19 zelf. De bloedklonterproblemen met AstraZeneca, zoals sinds enkele maanden wereldwijd gekend, zijn daar ook niet vreemd aan.