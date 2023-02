Bijna 1 miljoen Fransen demonstreren tegen pensioenhervormingen

KIJK. Meisje na 90 uur nog vanonder het puin gered na zware aardbeving in Turkije

Het tienjarige meisje Hilal kan negentig uur na de aardbeving in Turkije nog gered worden. Hilal is één van de vele slachtoffers van de verwoestende aardbeving die maandagochtend het zuidoosten van Turkije en Noord-Syrië trof. Door de vrieskou vechten de reddingswerkers een strijd tegen de klok om nog slachtoffers van onder het puin te redden. Het dodental is ondertussen al opgelopen tot meer dan 21.000.

10 februari