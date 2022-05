Bijna 1 miljard dollar schadevergoeding voor slachtoffers ingestort gebouw in Miami

Hel op aarde: foto’s tonen gruwel in geïmprovi­seer­de ziekenhui­zen onder Azo­vstal-fa­briek

Ondanks de niet-aflatende Russische bombardementen houden de laatst overgebleven Oekraïense strijders nog altijd stand onder de fabriek van Azovstal in Marioepol. Nieuwe beelden van binnenin het ondergrondse complex tonen echter dat de situatie erg precair is. Dat is onder meer het geval in de geïmproviseerde klinieken die werden opgezet om gewonden te verzorgen.

11 mei