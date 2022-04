Bijna 1.500 burgerdoden in Oekraïne - Zelensky: “Russen plegen ergste oorlogsmisdaden sinds Wereldoorlog”

Kust van Nieuw-Zee­land kleurt felblauw door lichtge­vend plankton

In Nieuw-Zeeland worden inwoners en toeristen getrakteerd op een adembenemend mooi fenomeen: de kustlijn van het Noordereiland kleurt er felblauw. Dat is te danken aan de lichtgevende zeevonk die in de zee aanwezig is.

