Bijna 1,3 miljoen Mercedessen teruggeroepen in VS

Krachtige aardbeving treft Japanse provincie Fukushima: naschok van beving in 2011

9:36 Bij een zware aardbeving in het noordoosten van Japan zijn minstens 121 gewonden gevallen. Velen liepen breuken op, maar er zijn geen doden, volgens de Japanse zender NHK. Gevaar voor een tsunami is er naar verluidt niet. Opmerkelijk: het zou gaan om een naschok van de krachtige aardbeving van tien jaar geleden in de regio.