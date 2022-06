“Bij geen enkele melding van ‘needle spiking’ is aangetoond dat er daadwerkelijk een stof werd geïnjecteerd”, meldt Nederlandse politie

“In geen enkel geval is aangetoond dat er daadwerkelijk een stof is geïnjecteerd”, concludeert de woordvoerder. De politie startte het grote onderzoek na meerdere meldingen van mensen die dachten gedrogeerd te zijn. Ook in de media is nog steeds veel aandacht voor het fenomeen.

Op dit moment zit in Den Haag een 31-jarige man vast op verdenking van zware mishandeling van een vrouw die hij afgelopen weekeinde met een naald zou hebben geprikt tijdens het festival Den Haag Outdoor. Als hij schuldig wordt bevonden, zou dat dus het eerste geval in Nederland zijn. Woensdag hoort de man of hij langer vast moet blijven zitten, maar ook in deze zaak is het niet uitgesloten dat er niets aan de hand is. De man is een dakloze en de naalden die bij hem zouden zijn aangetroffen zou hij ook voor eigen drugsgebruik bij zich gehad kunnen hebben.