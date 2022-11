Bij de dolenthousiaste bevrijde burgers in Cherson: “Eindelijk kunnen we ademen”

KIJK. Duizenden dode vissen drijven aan wateropper­vlak in Brazili­aans Amazonege­bied

Er zijn hallucinante beelden opgedoken uit het Amazonegebied in Brazilië. Het oppervlak van het Coari-meer is bedekt met duizenden dode vissen. Een zuurstoftekort in het water van het meer lijkt de logische verklaring voor de massale vissterfte. De exacte oorzaak van het zuurstoftekort is nog niet duidelijk, maar de kans dat de extreme droogte in de regio van de afgelopen weken ermee te maken heeft, is groot.

