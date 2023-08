Biertent stort in tijdens storm in Duitsland: twaalf gewonden

Na hittegolf nu zwaar noodweer op komst in Alpen: “tot 300 liter water per vierkante meter en zelfs sneeuw hogerop”

De afgelopen dagen was het door een hittegolf zeer warm in de Alpen. Op 21 augustus werd zelfs de hoogste vorstgrens geobserveerd sinds het begin van de metingen. Maar de komende dagen slaat het weer helemaal om. Alle ingrediënten zullen dan aanwezig zijn voor hevig onweer en felle rukwinden. Sommige weermodellen geven zelfs meer dan 300 liter water per vierkante meter vallen tot en met maandag. En vanaf zondagnamiddag wordt het ook nog eens flink kouder, met hogerop de eerste sneeuw van de zomer.