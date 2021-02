Bidens plan om minimumloon te verdubbelen kan 1,4 miljoen banen kosten

Momenteel ligt het wettelijk minimumloon in de VS op 7,5 dollar (zo’n 6 euro). In sommige deelstaten geldt al een hogere minimumgrens. In New York bijvoorbeeld, bedraagt die al 15 dollar (zo’n 12,5 euro). De Democraten wilden die grens voor het hele land invoeren, stapsgewijs vanaf juni tot 2025. Al is het weinig waarschijnlijk dat hiervoor een meerderheid wordt gevonden in de Senaat.