Biden zegt dat “Covid-pandemie voorbij is”, ondanks honderden doden per dag in de VS

Amerikaanse president Joe Biden heeft in een interview deze zondag gezegd dat “de pandemie voorbij is”, hoewel hij toegaf dat “we nog steeds een probleem hebben met Covid”. De VS blijven dan ook worstelen met coronavirusinfecties waaraan dagelijks honderden Amerikanen overlijden.

De president vertelde CBS 60 Minutes: “We hebben nog steeds een probleem met Covid. We werken er nog steeds aan. Maar de pandemie is voorbij. Niemand draagt nog maskers. Iedereen lijkt in vrij goede conditie. Dus ik denk dat het aan het veranderen is”.

Vorige week verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie dat het einde van de pandemie “in zicht” was, nadat ze onthulde dat het aantal wekelijkse sterfgevallen het laagste niveau had bereikt sinds maart 2020. De organisatie waarschuwde echter dat het coronavirus nog steeds een “acute wereldwijde noodsituatie” vormt en benadrukte dat in de eerste acht maanden van 2022 meer dan 1 miljoen mensen aan Covid-19 zijn overleden.

In de VS is de tol van de pandemie aanzienlijk gedaald sinds het begin van Bidens termijn, toen meer dan 3000 Amerikanen per dag stierven, omdat verbeterde zorg, medicijnen en vaccinaties op grotere schaal beschikbaar zijn geworden. Maar volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention sterven er nog steeds bijna 400 mensen per dag aan Covid.

Biden bracht meer dan twee weken door in isolatie in het Witte Huis na twee aanvallen van Covid in juli. Zijn vrouw, Jill, kreeg het virus in augustus. Biden heeft gezegd dat de milde gevallen een bewijs waren van de verbeteringen in de zorg tijdens zijn presidentschap. Biden heeft het Congres ook gevraagd om 22,4 miljard dollar extra financiering om zich voor te bereiden op een mogelijke toename van het aantal gevallen in de herfst.

Onderzoek naar Trump

Biden weigert normaal gezien commentaar te geven op het strafrechtelijk onderzoek naar zijn voorganger, maar vertelde dit keer wel dat de omgang van Donald Trump met geheime documenten in zijn huis in Mar-a-Lago “totaal onverantwoordelijk” was. “Ik dacht meteen: welke gegevens stonden daar in die bronnen? En daarmee bedoel ik namen van mensen die ons land dienen. Het is gewoon totaal onverantwoordelijk.”

Biden zei dat hij geen geheime briefing had ontvangen over de inhoud van de documenten die door de FBI in beslag zijn genomen tijdens een huiszoeking in de woning van Trump in Florida. “Ik heb niet gevraagd naar de bijzonderheden van die documenten omdat ik me niet wil mengen in de vraag of justitie al dan niet in beweging moet komen met betrekking tot bepaalde acties”, zei Biden. “Ik heb afgesproken dat ik ze niet zou vertellen wat ze moeten doen en dat ik ze niet zou vertellen hoe ze wel of niet Trump moeten vervolgen”.

Het ministerie van Justitie heeft gezegd dat het een onderzoek instelt naar Trump voor het verwijderen van dossiers van het Witte Huis. Ze denken namelijk dat hij de vertrouwelijke documenten illegaal in zijn bezit heeft. Bidens intelligence chief onderzoekt ook of de openbaarmaking van informatie in die documenten risico’s oplevert voor de nationale veiligheid.