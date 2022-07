Biden zegt aan beterhand te zijn na coronabesmetting en verzekert: "VS zullen geen recessie doormaken”

De president verwees naar goede cijfers over de tewerkstelling en zei te hopen op een zachte landing, waarbij de VS zouden overgaan naar een stabiele groei.

De cijfers over de economische groei in de VS in het tweede kwartaal worden gepubliceerd op 28 juli. Van een recessie is sprake wanneer er tijdens twee opeenvolgende kwartalen een negatieve groei opgetekend wordt.

Besmetting

Biden (79) - die zich momenteel isoleert in het Witte Huis na een besmetting met de BA.5-variant van het coronavirus - vertelde ook dat hij zich “geweldig” voelt en dat zijn symptomen beginnen te verdwijnen. “Ik heb twee hele nachten doorgeslapen”, zei hij. “Mijn hond heeft me eigenlijk wakker gemaakt vanmorgen. Mijn vrouw laat hem ‘s morgens normaal gezien uit terwijl ik boven sport. Nu voelde ik zijn neus tegen mijn borst om vijf voor zeven. Mijn stem is wel nog altijd schor.”

De lijfarts van Biden zei eerder op maandag dat de symptomen van de president na vijf dagen “bijna volledig verdwenen” zijn. “Hij zegt dat hij alleen nog wat last heeft van een verstopte neus en schorre stem”, aldus dokter Kevin O’Connor. Dat is een verbetering, want eerder kloeg Biden over keelpijn, spierpijn en een hoest.

Biden - die dubbel gevaccineerd en geboosterd is - vertelde ook dat hij dagelijks tests ondergaat. Hij neemt ook het antivirale middel Paxlovid.