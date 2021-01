Biden zal meteen na inauguratie een aantal van Trumps beslissingen terugdraaien

Belgen in VS gevraagd om gevaar te vermijden rond Bidens inaugura­tie

15 januari Het Belgische consulaat in New York waarschuwt Belgen in de regio dat er vanaf zaterdag protesten de kop kunnen opsteken naar aanleiding van de inauguratie van Democratisch president Joe Biden. In een brief maant het consulaat daarom aan tot uiterste voorzichtigheid en geeft het enkele veiligheidstips.