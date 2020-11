Biden wint ook na hertelling in Georgia: “Cijfers liegen niet”, zegt Republikeinse minister

De hertelling van de stemmen in de Amerikaanse staat Georgia heeft voor president Donald Trump niet het verhoopte resultaat opgeleverd. Zijn rivaal Joe Biden blijft de winnaar van de stembusslag in die staat. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken van Georgia, Brad Raffensperger, “liegen cijfers niet”. Hij zal tussen 16 uur en 18 uur Belgische tijd de resultaten officieel bekendmaken.

Na de eerste telling bleek de Democraat Biden slechts een voorsprong van 14.000 stemmen te hebben op Trump. Omdat de kloof tussen beide kandidaten zo klein was, moest de hertelling handmatig gebeuren. Het resultaat van die tweede telling is dat Biden nu iets minder stemmen voor heeft op zijn Republikeinse tegenstrever, namelijk 12.200. Omdat het verschil zo klein is, kan Trump, die zijn nederlaag bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen betwist, wel nog opnieuw een hertelling vragen, maar in tussentijd zullen de resultaten vandaag wel al gecertificeerd worden.

"Zoals alle Republikeinen ben ik teleurgesteld dat onze kandidaat de kiesmannen van Georgia niet gewonnen heeft”, aldus Raffensperger vanochtend lokale tijd op een persconferentie. Tussen 10 en 12 uur lokale tijd (16 uur en 18 uur bij ons) zal hij de resultaten officieel bekrachtigen. “Ik ben al heel mijn leven een ingenieur”, klonk het. “Ik leef volgens het motto dat cijfers niet liegen. Als minister van Binnenlandse Zaken geloof ik dat de cijfers die we vandaag presenteren, correct zijn.”

De uitkomst van de hertelling is een nieuwe tegenvaller voor president Trump, die volhoudt dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. Hij lijkt echter geen kans meer te maken op een tweede termijn. Ook met een overwinning in Georgia had Trump zijn achterstand op Biden niet kunnen inlopen. Biden staat volgens Amerikaanse media op 306 kiesmannen en Trump op 232. Een overwinning in Georgia levert 16 kiesmannen op. Het is de eerste keer sinds 1992 dat een Democraat bij presidentsverkiezingen de meeste stemmen krijgt in de zuidelijke staat.

Volledig scherm Verkiezingsmedewerker tellen openieuw de stemmen in Gwinnet County, Georgia. (16/08/2020) © AFP

Strijd om meerderheid in Senaat

De ogen zijn verder nog gericht op Georgia vanwege de strijd om de twee Senaatszetels, die daar nog niet is gestreden. In de staat vindt in januari een tweede ronde plaats, nadat bij de verkiezingen op 3 november geen enkele kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen haalde.

De Democraten moeten in Georgia beide zetels winnen om een meerderheid in de Senaat te krijgen. De twee Republikeinse kandidaten, de huidige Senatoren David Perdue en Kelly Loeffler, hebben zich alle twee achter de ongefundeerde beweringen van het Trump-kamp geschaard dat hun partijgenoot Raffensperger verkiezingsfraude heeft toegestaan.

