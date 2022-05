Biden wil VS voorbereiden op kwantumcomputers

Inwoners nemen afscheid van Marioepol tijdens evacuatie belegerde staalfa­briek, vrouw kan tranen niet bedwingen

Deze burgers worden geëvacueerd uit de belegerde staalfabriek in Marioepol. Ze laten het leven dat ze kennen achter en verlaten hun woonplaats. En voor sommigen is dat een heel emotioneel afscheid. De vluchtelingen worden naar een evacuatiepunt in Zaporizhzhia gebracht.

