“Biden wil verhoging winstbelasting bedrijven schrappen om tot akkoord te komen met Republikeinen”

Amnesty: New York gebruikt meer dan 15.000 camera's met gezichts­her­ken­ning

16:19 Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International gebruikt de politie van New York meer dan 15.000 camera’s met gezichtsherkenning. “Dat uitgebreide netwerk kan door de politie worden gebruikt voor invasieve gezichtsherkenning en dreigt van New York een Orwelliaanse surveillancestad te maken”, zegt Matt Mahmoudi, expert in artificiële intelligentie en mensenrechten, vandaag in een verklaring.