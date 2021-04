Biden wil troepen terugtrekken uit Afghanistan tegen symbolische datum van 11 september

Biden staat onder druk om snel over een plan voor de terugtrekking van de Amerikaanse soldaten te beslissen, want daarvan hangt ook het inzetten van andere internationale troepen in Afghanistan af. Onder Bidens voorganger Donald Trump was Washington een terugtrekking tegen 1 mei overeengekomen. In ruil gingen de taliban rechtstreekse vredesgesprekken met de regering in Kaboel aan, die sinds september in Qatar plaatsvinden. Daarbij is tot nu toe geen noemenswaardige vooruitgang geboekt.