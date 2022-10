Biden wil relatie met bondgenoot Saoedi-Arabië “opnieuw evalueren” na verlaging productie oliekartel

Senatoren van Bidens Democratische partij hadden daarop opgeroepen om de militaire samenwerking met Saoedi-Arabië stop te zetten. Ze stelden dat de Saoedi's met de productieverlaging Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Rusland kan door de westerse sancties minder olie exporteren en is dus gebaat bij een hogere prijs.

Ook president Joe Biden wil de verhoudingen met het regime in Riyad nu heroverwegen. Dat heeft John Kirby, de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis, meegedeeld aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. "Hij is bereid om samen met het Congres na te denken over de manier waarop die relatie er in de toekomst uit moet zien." Biden wil dat gesprek onmiddellijk aangaan, zo klinkt het nog. De VS houden Saoedi-Arabië grotendeels verantwoordelijk voor de beslissing om de productie te verlagen. Het land heeft een voortrekkersrol binnen OPEC+.

Joe Biden blaast al enige tijd warm en koud over de Amerikaanse relaties met Saoedi-Arabië. Tijdens zijn verkiezingscampagne noemde hij het land nog een "paria", vanwege de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Maar in juli bracht de Amerikaanse president een bezoek aan Saoedi-Arabië. Hij kreeg daarvoor felle kritiek in eigen land. Biden werd verweten de mensenrechtenschendingen in Saoedi-Arabië onder de mat te vegen in ruil voor lagere olieprijzen.