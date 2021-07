Biden wil niet militair ingrijpen op Haïti, maar stuurt wel mariniers naar ambassade

In de Caribische eilandstaat werd president Moïse vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag doodgeschoten in zijn huis in de hoofdstad Port-au-Prince. Het is momenteel nog altijd gissen naar de redenen voor de aanval. Moïse, die sinds 2017 in functie was, was bijzonder onpopulair. Hij werd beschuldigd van corruptie, autocratische neigingen en banden met gewelddadige bendes.