Biden wil klimaatneutrale overheid, maar weerstand dreigt

Proces over 57 miljard dollar ontrafelt mysterie uitvinder bitcoin niet, of toch wél?

De ‘bitcoinsrechtszaak van de eeuw’, zo werd het proces tegen de Australische computerwetenschapper Craig Wright in Florida genoemd. De hoop van waarnemers was dat de ware identiteit van Satoshi Nakamoto, het mysterieuze brein achter het bitcoinsysteem, zou worden achterhaald. Zelfverklaard bitcoinuitvinder Wright won grotendeels de zaak tegen hem over cryptomunten ter waarde van zo’n 57 miljard dollar (50 miljard euro), wat hem nu opnieuw doet beweren dat hij wel degelijk de uitvinder is. Sceptici vinden het dan weer een gemiste kans voor de échte test.

17:44